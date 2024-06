DAX 40-Titel Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Investoren gebracht.

Am 05.06.2023 wurden Airbus SE (ex EADS)-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Airbus SE (ex EADS)-Aktie an diesem Tag bei 126,72 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Airbus SE (ex EADS)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 78,914 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 042,30 EUR, da sich der Wert einer Airbus SE (ex EADS)-Aktie am 04.06.2024 auf 152,60 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20,42 Prozent zugenommen.

Der Airbus SE (ex EADS)-Wert an der Börse wurde auf 122,83 Mrd. Euro beziffert. Am 10.07.2000 fand der erste Handelstag des Airbus SE (ex EADS)-Papiers an der Börse PAR statt. Der Erstkurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich damals auf 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at