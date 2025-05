DAX 40-Titel BASF-Aktie: BASF kürzt Dividende

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Papier BASF am 02.05.2025 wurde für das Jahr 2024 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 2,25 EUR beschlossen. Die Dividende von BASF hat sich somit im Vorjahresvergleich um 33,82 Prozent verringert. Die Gesamtausschüttung von BASF beziffert sich auf 3,04 Mrd. EUR. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 3,03 Mrd. EUR angesetzt wurde.

Ausschüttungsrendite im Blick

Zum XETRA-Schluss ging das BASF-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 44,39 EUR aus dem Handel. Der BASF-Titel wird am heutigen Montag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der BASF-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. BASF weist für 2024 eine Dividendenrendite von 5,30 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 6,97 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren fiel der BASF-Aktienkurs via XETRA um 4,01 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 61,29 Prozent stärker zugenommen als der BASF-Kurs.

Dividendenausschüttungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (WACKER CHEMIE, Merck, Henkel vz) zeigt sich BASF im Jahr 2024 im Nachteil. Neben einer Top-Dividende stellt die BASF-Aktie die Konkurrenz auch mit der höchsten Dividendenrendite in den Schatten. Zwar fällt die Dividendenausschüttung von WACKER CHEMIE mit 2,50 EUR im Peergroup-Vergleich am stärksten aus, bei der Dividendenrendite liegt jedoch BASF mit 5,30 Prozent vorn.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel BASF

Für 2025 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 2,32 EUR aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 5,42 Prozent zulegen.

Fundamentaldaten der BASF-Aktie

Die Marktkapitalisierung des DAX 40-Unternehmens BASF beläuft sich aktuell auf 39,678 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie BASF besitzt aktuell ein KGV von 29,20. Der Umsatz von BASF belief sich in 2024 auf 65,260 Mrd. EUR. Das EPS summierte sich derweil auf 1,45 EUR.

Redaktion finanzen.at