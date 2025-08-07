BASF Aktie
|44,60EUR
|1,90EUR
|4,45%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Chetan Udeshi sieht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach wie vor wenig Gründe, in die Aktie des Chemieunternehmens zu investieren. Kurzfristig bleibe die Nachfrage schwach und die Preise und Margen blieben aufgrund eines akuten Überangebots der Industrie bei den meisten Rohstoffen unter Druck. Zudem zähle BASF mit Blick auf die Dividendendeckung zu den "am wenigsten attraktiven Unternehmen" innerhalb der Branche./rob/ck/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 19:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Underweight
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
43,89 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,86%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
44,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,31%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Analysen zu BASFmehr Analysen
|10:02
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|44,29
|3,72%
