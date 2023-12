DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beiersdorf von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Beiersdorf-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Beiersdorf-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 105,75 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 9,456 Beiersdorf-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 226,95 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Papiers am 01.12.2023 auf 129,75 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 22,70 Prozent.

Zuletzt verbuchte Beiersdorf einen Börsenwert von 29,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at