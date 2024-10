DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerzbank-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Commerzbank-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Commerzbank-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Commerzbank-Anteile letztlich bei 6,26 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,982 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.10.2024 267,86 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,76 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 167,86 Prozent.

Alle Commerzbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,91 Mrd. Euro. Das Commerzbank-IPO fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Commerzbank-Papiers lag damals bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at