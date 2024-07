DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in MTU Aero Engines-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das MTU Aero Engines-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 220,30 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,454 MTU Aero Engines-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 112,48 EUR, da sich der Wert einer MTU Aero Engines-Aktie am 19.07.2024 auf 247,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,48 Prozent vermehrt.

Der MTU Aero Engines-Wert an der Börse wurde auf 13,32 Mrd. Euro beziffert. Die MTU Aero Engines-Aktie wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der MTU Aero Engines-Aktie lag beim Börsengang bei 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at