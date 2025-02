HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU von 297 auf 312 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Triebwerksbauer habe die 2024er Ziele erreicht, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das Jahr 2025 sei von ihm angehoben worden, wegen vorteilhafter Währungsentwicklungen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.