DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in MTU Aero Engines-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden MTU Aero Engines-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 213,70 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die MTU Aero Engines-Aktie investiert, befänden sich nun 46,795 MTU Aero Engines-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.08.2024 gerechnet (256,60 EUR), wäre die Investition nun 12 007,49 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 20,07 Prozent.

Der MTU Aero Engines-Wert an der Börse wurde auf 13,80 Mrd. Euro beziffert. Das MTU Aero Engines-Papier wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der MTU Aero Engines-Aktie belief sich damals auf 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at