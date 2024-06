DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: Diese Dividende entfällt auf Porsche Automobil vz-Anteilseigner

Wie im Zuge der Hauptversammlung von DAX 40-Papier Porsche Automobil vz am 11.06.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2023 2,56 EUR. Wie die Dividendenhistorie offenbart, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. Somit zahlt Porsche Automobil vz insgesamt 783,00 Mio. EUR an Aktionäre aus. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vorjahresvergleich keine Veränderung.

Porsche Automobil vz-Dividenden-Rendite

Der Porsche Automobil vz-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 49,19 EUR aus dem XETRA-Handel. Die Porsche Automobil vz-Aktie wird am heutigen Mittwoch Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Porsche Automobil vz-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. Das Porsche Automobil vz-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 5,53 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 5,00 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren fiel der Kurs von Porsche Automobil vz via XETRA um 12,97 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 23,90 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Aktionärsvergütungen in der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (Volkswagen (VW) vz, BMW, Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) fällt Porsche Automobil vz im Jahr 2023 hinter den Branchenrivalen zurück. Neben der Porsche Automobil vz-Dividende enttäuscht auch die Dividendenrendite der Dividenden-Aktie. Der beste Dividenden-Titel in der Peergroup ist Volkswagen (VW) vz mit einer Dividendenauszahlung von 9,06 EUR und einer Dividendenrendite von 5,30 Prozent.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Porsche Automobil vz

Für 2024 prognostizieren FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 2,56 EUR. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 5,21 Prozent fallen.

Grunddaten der Porsche Automobil vz-Aktie

Die Börsenbewertung des DAX 40-Unternehmens Porsche Automobil vz beträgt aktuell 15,181 Mrd. EUR. Porsche Automobil vz weist aktuell ein KGV von 2,78 auf. Im Jahr 2023 erzielte Porsche Automobil vz einen Umsatz von 5,230 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 16,64 EUR.

Redaktion finanzen.at