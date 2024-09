DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche Automobil vz von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Porsche Automobil vz-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Porsche Automobil vz-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 48,08 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 207,987 Porsche Automobil vz-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 157,24 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil vz-Papiers am 06.09.2024 auf 39,22 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,43 Prozent verringert.

Alle Porsche Automobil vz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at