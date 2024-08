DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SAP SE gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit SAP SE-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die SAP SE-Aktie bei 120,84 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,828 SAP SE-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 161,39 EUR, da sich der Wert einer SAP SE-Aktie am 31.07.2024 auf 195,02 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 61,39 Prozent zugenommen.

Alle SAP SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 223,99 Mrd. Euro. Am 13.09.2000 wagte die SAP SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SAP SE-Papiers auf 53,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at