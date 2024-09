DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18,71 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 53,456 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2024 gerechnet (33,49 EUR), wäre die Investition nun 1 790,23 EUR wert. Damit wäre die Investition um 79,02 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) betrug jüngst 26,97 Mrd. Euro. Am 11.07.2013 wurden Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiers lag damals bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at