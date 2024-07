DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Brenntag SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Brenntag SE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Brenntag SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 81,86 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,222 Brenntag SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Brenntag SE-Aktien wären am 09.07.2024 77,42 EUR wert, da der Schlussstand 63,38 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,58 Prozent abgenommen.

Brenntag SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,20 Mrd. Euro. Das Brenntag SE-Papier wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Brenntag SE-Papiers bei 51,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

