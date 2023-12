DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden Deutsche Börse-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Deutsche Börse-Papiers betrug an diesem Tag 112,80 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hat, hat nun 8,865 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.11.2023 1 543,00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 174,05 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,30 Prozent zugenommen.

Der Deutsche Börse-Wert an der Börse wurde auf 31,78 Mrd. Euro beziffert. Das Deutsche Börse-IPO fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Deutsche Börse-Papiers lag damals bei 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at