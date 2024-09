DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren MTU Aero Engines-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der MTU Aero Engines-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 189,75 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hat, hat nun 5,270 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des MTU Aero Engines-Papiers auf 267,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 409,75 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +40,97 Prozent.

Zuletzt verbuchte MTU Aero Engines einen Börsenwert von 14,38 Mrd. Euro. Am 06.06.2005 fand der erste Handelstag der MTU Aero Engines-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der MTU Aero Engines-Aktie belief sich damals auf 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at