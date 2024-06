DAX 40-Wert Porsche-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Porsche-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Porsche-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Porsche-Aktie bei 116,70 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Porsche-Aktie investiert, befänden sich nun 85,690 Porsche-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Porsche-Aktie auf 75,38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 459,30 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 35,41 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Porsche einen Börsenwert von 67,15 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Porsche-Anteile an der Börse XETRA war der 29.09.2022. Der Erstkurs des Porsche-Anteils belief sich damals auf 84,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at