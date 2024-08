DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in SAP SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der SAP SE-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 125,76 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,952 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2024 gerechnet (195,20 EUR), wäre die Investition nun 1 552,16 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,22 Prozent angewachsen.

Am Markt war SAP SE jüngst 227,77 Mrd. Euro wert. Am 13.09.2000 wagte die SAP SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer SAP SE-Aktie auf 53,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at