DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: Auf dieser Höhe bewegt sich die Siemens Healthineers- Dividendenausschüttung

Im Rahmen der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Siemens Healthineers am 18.02.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 0,95 EUR je Aktie vereinbart. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vorjahresvergleich keine Veränderung. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Siemens Healthineers beträgt 1,06 Mrd. EUR. So verringerte sich die Siemens Healthineers- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 0,281 Prozent.

Siemens Healthineers-Dividendenrendite im Fokus

Letztlich notierte die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 57,14 EUR. Heute wird die Siemens Healthineers-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Siemens Healthineers-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. Die Siemens Healthineers-Aktie verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 1,76 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,98 Prozent.

Aktienkursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Siemens Healthineers-Aktienkurs via XETRA 3,14 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 6,32 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Siemens Healthineers

Für das Jahr 2025 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,15 EUR. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,04 Prozent hinzugewinnen.

Siemens Healthineers-Eckdaten

Die Börsenbewertung des DAX 40-Unternehmens Siemens Healthineers beträgt aktuell 63,955 Mrd. EUR. Das Siemens Healthineers-KGV beträgt aktuell 31,01. 2024 setzte Siemens Healthineers 22,363 Mrd. EUR um und erzielte ein EPS von 1,74 EUR.

Redaktion finanzen.at