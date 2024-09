DAX aktuell: Das macht der DAX am Nachmittag

Am Mittwoch bewegt sich der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,57 Prozent fester bei 18 369,20 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,757 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,420 Prozent höher bei 18 342,57 Punkten, nach 18 265,92 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 18 434,62 Punkte, das Tagestief hingegen 18 264,45 Zähler.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,056 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, einen Stand von 17 722,88 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.06.2024, wurde der DAX auf 18 369,94 Punkte taxiert. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2023, den Stand von 15 800,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,54 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 990,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Commerzbank (+ 18,17 Prozent auf 14,89 EUR), Siemens Energy (+ 2,89 Prozent auf 25,64 EUR), BMW (+ 2,84 Prozent auf 70,94 EUR), Porsche (+ 2,30 Prozent auf 66,72 EUR) und Symrise (+ 1,41 Prozent auf 121,95 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Bayer (-2,23 Prozent auf 27,00 EUR), Continental (-2,05 Prozent auf 51,52 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,43 Prozent auf 33,01 EUR), Deutsche Bank (-1,41 Prozent auf 14,09 EUR) und RWE (-1,12 Prozent auf 32,74 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 22 203 116 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 224,645 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,49 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,62 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at