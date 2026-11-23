Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,85 Prozent höher bei 25 014,52 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,057 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,421 Prozent auf 24 907,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24 802,78 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 060,02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 873,34 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der DAX einen Wert von 25 181,65 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der DAX einen Wert von 26 136,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 23 091,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,94 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 27 001,67 Punkten. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,95 Prozent auf 720,80 EUR), Infineon (+ 3,93 Prozent auf 47,23 EUR), Siemens Energy (+ 3,70 Prozent auf 122,70 EUR), HOCHTIEF (+ 2,78 Prozent auf 347,40 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,42 Prozent auf 29,84 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Bayer (-1,95 Prozent auf 52,32 EUR), Deutsche Börse (-1,65 Prozent auf 309,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,99 Prozent auf 62,00 EUR), BMW (-0,90 Prozent auf 52,98 EUR) und Deutsche Telekom (-0,61 Prozent auf 26,18 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 823 598 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 207,374 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,82 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at