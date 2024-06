DAX aktuell: DAX notiert nachmittags im Plus

Für den DAX geht es am Mittwochnachmittag aufwärts.

Um 15:42 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,89 Prozent stärker bei 18 568,59 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,804 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 18 406,06 Punkte an der Kurstafel, nach 18 405,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 406,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 624,36 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 0,350 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, erreichte der DAX einen Stand von 18 001,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2024, lag der DAX-Kurs bei 17 698,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2023, wurde der DAX mit 15 963,89 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,73 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 2,50 Prozent auf 242,00 EUR), Merck (+ 2,40 Prozent auf 170,35 EUR), Fresenius SE (+ 2,26 Prozent auf 29,85 EUR), Daimler Truck (+ 2,16 Prozent auf 39,70 EUR) und Siemens (+ 2,00 Prozent auf 177,76 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Zalando (-1,68 Prozent auf 23,96 EUR), Covestro (-1,39 Prozent auf 48,23 EUR), RWE (-1,29 Prozent auf 35,11 EUR), Commerzbank (-0,67 Prozent auf 14,85 EUR) und Beiersdorf (-0,38 Prozent auf 143,35 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 843 081 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 196,397 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,98 zu Buche schlagen. Mit 8,02 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

