NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf vor Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 156 auf 154 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Molly Wylenzek begründete das moderat niedrigere Kursziel mit den aktuellen Bewertungen in der Konsumgüterbranche. Die jüngste Kursschwäche der Beiersdorf-Aktien biete eine attraktive Gelegenheit zum Einstieg, so die Expertin einer am Montag vorliegenden Studie./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2025 / 09:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2025 / 09:10 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.