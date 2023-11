DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Abend agierten die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Am Dienstag schloss der DAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 15 900,53 Punkten ab. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,617 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,061 Prozent fester bei 15 911,02 Punkten in den Dienstagshandel, nach 15 901,33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Dienstag bei 15 891,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 948,07 Punkten erreichte.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 14 798,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2023, stand der DAX noch bei 15 603,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2022, lag der DAX noch bei 14 379,93 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Plus von 13,02 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,69 Prozent auf 289,10 EUR), Symrise (+ 2,39 Prozent auf 99,36 EUR), Hannover Rück (+ 2,26 Prozent auf 217,00 EUR), QIAGEN (+ 2,15 Prozent auf 37,00 EUR) und adidas (+ 1,89 Prozent auf 185,14 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Siemens Energy (-7,93 Prozent auf 10,98 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-3,18 Prozent auf 24,68 EUR), BMW (-2,29 Prozent auf 93,55 EUR), Zalando (-2,16 Prozent auf 23,05 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,82 Prozent auf 106,86 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 142 032 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 160,506 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,75 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at