DAX aktuell: Schlussendlich Gewinne im DAX

Zum Handelsschluss bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 0,31 Prozent höher bei 18 488,07 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,804 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 18 430,25 Punkte an der Kurstafel, nach 18 430,05 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 427,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 542,10 Einheiten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 2,71 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 08.04.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 318,97 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 08.02.2024, den Wert von 16 963,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, notierte der DAX bei 15 952,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,25 Prozent nach oben. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 567,16 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 12,80 Prozent auf 22,56 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 3,19 Prozent auf 433,40 EUR), Henkel vz (+ 2,92 Prozent auf 81,74 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,31 Prozent auf 232,20 EUR) und Fresenius SE (+ 1,24 Prozent auf 28,48 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Zalando (-5,09 Prozent auf 25,16 EUR), Porsche (-4,02 Prozent auf 81,60 EUR), Continental (-3,17 Prozent auf 61,62 EUR), BMW (-2,93 Prozent auf 101,15 EUR) und Covestro (-1,61 Prozent auf 48,43 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX weist die Siemens Energy-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 064 567 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 200,156 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at