DAX 40
|
23 958,30
|
-160,59
|
-0,67 %
|
31.10.2025 06:37:38
DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wie bereits am Vortag dürfte sich im DAX auch am Halloween-Freitag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start nicht einmal 0,1 Prozent tiefer auf 24.100 Punkte. Auf Wochensicht liegt er bislang ein halbes Prozent im Minus. Der Dax konsolidiert aktuell, nachdem er zur Monatsmitte vom Rekordhoch bei 24.771 Punkten zeitweise bis auf 23.684 Punkte abgetaucht war.
Nach dem prall gefüllten Terminkalender mit unzähligen Quartalsberichten und der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Vortag ist die Agenda vor dem Wochenende nun ziemlich übersichtlich. Gut möglich also, dass es für die Anleger im Dax auch zu Halloween weder Süßes noch Saures gibt./ag/mis
