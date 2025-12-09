DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet - Weiter Warten auf Fed-Entscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX bleibt vor der US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend offenbar in Warteposition. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn einen Punkt tiefer auf 24.045 Punkte.

Bereits tags zuvor war der Dax knapp über seinen 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien - Barometer für den mittel- und längerfristigen Trend - auf der Stelle getreten. Aus der Handelsspanne vom Freitag kam er nicht heraus. Die Volatilität am Markt war zuletzt bereits deutlich zurückgegangen.

Nun tut die Zurückhaltung vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed ihr Übriges. Nach einem bisher guten Jahr, in dem der Dax aktuell rund 21 Prozent im Plus liegt, will kaum jemand noch große Risiken eingehen. Zuletzt wurde wieder fest mit einer Zinssenkung gerechnet./ag/zb