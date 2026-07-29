Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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DAX-Marktbericht 29.07.2026 15:58:32

DAX-Handel aktuell: DAX nachmittags mit positivem Vorzeichen

DAX-Handel aktuell: DAX nachmittags mit positivem Vorzeichen

Derzeit legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch tendiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,20 Prozent höher bei 25 514,21 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,122 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,345 Prozent auf 25 551,97 Punkte an der Kurstafel, nach 25 464,01 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 571,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 336,39 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,216 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 626,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, notierte der DAX bei 23 954,56 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.07.2025, den Wert von 24 217,37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,97 Prozent zu Buche. Bei 25 900,10 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 6,74 Prozent auf 1 160,00 EUR), BASF (+ 3,83 Prozent auf 50,84 EUR), Siemens Healthineers (+ 3,70 Prozent auf 37,25 EUR), Scout24 (+ 2,99 Prozent auf 77,45 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,34 Prozent auf 31,66 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Infineon (-3,17 Prozent auf 55,94 EUR), Vonovia SE (-1,81 Prozent auf 21,13 EUR), Commerzbank (-1,44 Prozent auf 37,05 EUR), Henkel vz (-1,35 Prozent auf 75,80 EUR) und GEA (-1,18 Prozent auf 62,80 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 6 241 350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 207,908 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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