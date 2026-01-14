DAX-Handel aktuell: DAX schwächelt am Mittag

Der DAX gibt sich derzeit schwächer.

Der DAX sinkt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,32 Prozent auf 25 339,35 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,180 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,036 Prozent auf 25 429,75 Punkte an der Kurstafel, nach 25 420,66 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 314,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 461,36 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,360 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, mit 24 186,49 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, wies der DAX einen Stand von 24 236,94 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, lag der DAX-Kurs bei 20 271,33 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Bayer (+ 4,62 Prozent auf 40,75 EUR), BMW (+ 2,01 Prozent auf 90,24 EUR), RWE (+ 1,60 Prozent auf 49,02 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,92 Prozent auf 231,10 EUR) und EON SE (+ 0,90 Prozent auf 16,83 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,93 Prozent auf 37,40 EUR), Zalando (-2,88 Prozent auf 25,62 EUR), Vonovia SE (-2,65 Prozent auf 24,62 EUR), Siemens Energy (-2,19 Prozent auf 127,50 EUR) und Infineon (-1,72 Prozent auf 41,81 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 2 087 228 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 242,633 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at