DAX-Handel aktuell: DAX steigt letztendlich

Mit dem DAX ging es am Montagabend aufwärts.

Der DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,59 Prozent stärker bei 26 035,83 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,137 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,881 Prozent höher bei 25 855,12 Punkten, nach 25 629,24 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26 096,93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25 855,12 Einheiten.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 03.07.2026, wurde der DAX auf 25 779,31 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, lag der DAX-Kurs bei 24 292,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 23 425,97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,10 Prozent zu. Bei 26 096,93 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Healthineers (+ 6,10 Prozent auf 39,11 EUR), Deutsche Telekom (+ 4,93 Prozent auf 28,08 EUR), SAP SE (+ 4,41 Prozent auf 164,64 EUR), adidas (+ 3,39 Prozent auf 164,80 EUR) und Rheinmetall (+ 3,07 Prozent auf 1 175,00 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Bayer (-1,94 Prozent auf 47,12 EUR), Beiersdorf (-1,93 Prozent auf 79,16 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,62 Prozent auf 57,40 EUR), Merck (-0,49 Prozent auf 142,45 EUR) und Infineon (-0,32 Prozent auf 61,47 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 10 106 099 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 215,454 Mrd. Euro heraus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at