DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsende auf grünem Terrain

Am Mittwoch verbuchte der DAX via XETRA zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0,34 Prozent auf 18 327,57 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,757 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,420 Prozent auf 18 342,57 Punkte an der Kurstafel, nach 18 265,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 18 434,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 208,84 Punkten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 0,283 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bei 17 722,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 369,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 800,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,29 Prozent aufwärts. Bei 18 990,78 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 16,55 Prozent auf 14,69 EUR), BMW (+ 3,04 Prozent auf 71,08 EUR), Porsche (+ 2,39 Prozent auf 66,78 EUR), Siemens Energy (+ 1,89 Prozent auf 25,39 EUR) und adidas (+ 1,77 Prozent auf 212,80 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Bayer (-2,19 Prozent auf 27,01 EUR), Deutsche Bank (-1,81 Prozent auf 14,03 EUR), Zalando (-1,39 Prozent auf 21,32 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,25 Prozent auf 33,07 EUR) und Hannover Rück (-0,83 Prozent auf 252,00 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 29 038 978 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 224,645 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 9,62 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

