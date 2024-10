DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der DAX mittags

Der DAX zeigt sich am Mittag in Rot.

Am Dienstag tendiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,34 Prozent schwächer bei 19 039,02 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,818 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,871 Prozent tiefer bei 18 937,70 Punkten in den Handel, nach 19 104,10 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 911,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 19 039,02 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wies der DAX einen Wert von 18 301,90 Punkten auf. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 08.07.2024, mit 18 472,05 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 15 229,77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 13,53 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 19 491,93 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Zählern.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 1,30 Prozent auf 202,90 EUR), EON SE (+ 0,95 Prozent auf 12,80 EUR), Zalando (+ 0,69 Prozent auf 28,98 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,57 Prozent auf 26,58 EUR) und Fresenius SE (+ 0,57 Prozent auf 33,76 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen BMW (-2,90 Prozent auf 75,58 EUR), Porsche (-2,56 Prozent auf 69,22 EUR), BASF (-2,49 Prozent auf 47,12 EUR), Infineon (-2,07 Prozent auf 29,81 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,91 Prozent auf 56,57 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 406 323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 234,117 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Unter den DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

