D.B Aktie
WKN DE: A1CWLG / ISIN: INE950I01011
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17.09.2026 11:08:00
DB Cargo: Güterverkehr der Bahn wird auch 2026 Verluste machen
Eigentlich lag DB Cargo auf Kurs. Doch Verlustabschreibungen bei einer britischen Tochtergesellschaft reißen ein Loch von rund 260 Millionen Euro ins Ergebnis. Die EU wartet nun auf Antworten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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