Deutsche Beteiligungs Aktie

Deutsche Beteiligungs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 550810 / ISIN: DE0005508105

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Gewinneinbruch 06.11.2025 11:48:00

DBAG-Aktie steigt: Deutsche Beteiligungs AG bestätigt Jahresziele trotz schwachem Quartal

DBAG-Aktie steigt: Deutsche Beteiligungs AG bestätigt Jahresziele trotz schwachem Quartal

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat auch im dritten Quartal die schwache Konjunktur zu spüren bekommen.

Unter dem Strich erwirtschaftete das Unternehmen laut einer Mitteilung vom Donnerstag einen Gewinn von 0,2 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte die Beteiligungsgesellschaft noch einen Überschuss von 21,8 Millionen erzielt. Vor allem gingen die Erträge aus dem Fonds- und Investmentgeschäft deutlich zurück.

Der Nettovermögenswert je Aktie (NAV) fiel Ende September auf 35,28 Euro nach 35,78 Euro im Vorjahr. Wegen der schwierigen allgemeinen Wirtschaftslage hatte die Beteiligungsgesellschaft ihren Jahresausblick hierfür bereits Mitte Juli gesenkt und erwartet seither für 2025 einen NAV zwischen 35 und 38 Euro. Insgesamt soll es damit nun auf einen Nettovermögenswert von 625 bis 665 Millionen Euro hinaus laufen. Dieses Ziel bestätigte das Unternehmen.

Das Geschäft von Deutsche Beteiligungs AG besteht aus zwei Bereichen: Zum einen investiert sie in mittelständische Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Industriebranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie seit 2020 Italien. Zum anderen bietet die Gesellschaft Fondsberatung an. In diesem Bereich fiel das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Firmenwerte (Ebita) in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um neun Prozent auf 4,1 Millionen Euro. Für 2025 stehen hier seit Mitte Juli 10 bis 15 Millionen Euro im Plan.

Die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG gewinnt im Donnerstagshandel auf XETRA zeitweise 2,91 Prozent auf 24,75 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Trotz schwierigem Umfeld - Deutsche Beteiligungs AG hält an Dividendenplänen fest
Deutsche Beteiligungs AG-Aktie dennoch in Grün: Wirtschaftslage drückt auf Bilanz der DBAG

Bildquelle: Deutsche Beteiligungs AG

Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AGmehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Beteiligungs AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Beteiligungs AG 24,30 0,41% Deutsche Beteiligungs AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich seitwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen