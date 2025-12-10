DBS Bank Aktie
WKN DE: A1H9MU / ISIN: SG2C54964409
|
10.12.2025 13:13:37
DBS Bank: TradFi und DeFi gehen immer mehr Hand in Hand
DBS-Managerin Evy Theunis erläuterte an der Abu Dhabi Finance Week, wie die Bank ihre Digital-Asset-Plattform konsequent nach Standards der traditionellen Finanzwelt («TradFi») aufgebaut hat. Dadurch bedient das globale Geldhaus aus Singapur sowohl die steigende Nachfrage digital-nativer Kunden als auch das grosse Interesse etablierter Finanzhäuser an digitalen Finanzprodukten («DeFi»).Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DBS Bank Ltd 4.7 % Non-Cum.Non-Conv.Pref.Shs 2010-Perpetualmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu DBS Bank Ltd 4.7 % Non-Cum.Non-Conv.Pref.Shs 2010-Perpetualmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: US-Börsen schließen mit Gewinnen -- ATX schließt stabil -- DAX zum Handelsende etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. Der deutsche Leitindex präsentierte sich etwas schwächer. Die US-Börsen legten am Mittwoch zu. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.