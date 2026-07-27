Private Equity Aktie

Private Equity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921

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27.07.2026 08:55:46

DCC board backs contentious £5.75bn private equity takeover

KKR and Energy Capital Partners bid recommended despite objections from large shareholdersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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