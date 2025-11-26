Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
|
26.11.2025 18:03:31
Deadly floods hit southern Thailand after heavy rains
Thailand is battling severe monsoon flooding as rescue teams move people to safety across multiple provinces. Over a dozen people are dead and the major response has included the deployment of an aircraft carrier.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
