Defence Tech Aktie

Defence Tech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C6GJ / ISIN: IT0005461329

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21.06.2026 20:00:01

Wars trigger $12bn venture capital rush into defence tech

Funding this year has already surpassed 2025 total as soaring valuations fuel fears of a hype cycleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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