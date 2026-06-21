Defence Tech Aktie
WKN DE: A3C6GJ / ISIN: IT0005461329
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21.06.2026 20:00:01
Wars trigger $12bn venture capital rush into defence tech
Funding this year has already surpassed 2025 total as soaring valuations fuel fears of a hype cycleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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