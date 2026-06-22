Defence Tech Aktie
WKN DE: A3C6GJ / ISIN: IT0005461329
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22.06.2026 07:00:07
Wars trigger $12bn venture capital rush into defence tech
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