Janover Aktie
WKN DE: A40X9V / ISIN: US47100L3015
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11.11.2026 15:33:28
DeFi Development Expands CFO John Han's Role To COO
(RTTNews) - Wednesday, DeFi Development Corp. (DFDV) announced the promotion of Chief Financial Officer John Han to Chief Operating Officer, in addition to his current role.
In this expanded role, Han will oversee the company's day-to-day business operations, organizational execution, and cross-functional coordination.
Commenting on Han's promotion, CEO Joseph Onorati said, "His extensive financial background, demonstrated financial acumen, and disciplined approach to execution make him exceptionally well-suited to help lead our next phase of growth, particularly as we advance our bold new capital markets strategy centered around CHAD."
In pre-market hours, DFDV was trading at $3.3, up 2.18 percent on the Nasdaq.
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