Delta Electronics (Thailand) legte Quartalsergebnis vor

Delta Electronics (Thailand) hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 SGD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Delta Electronics (Thailand) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 SGD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Delta Electronics (Thailand) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,12 Milliarden SGD im Vergleich zu 1,64 Milliarden SGD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at