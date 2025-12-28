CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
|
28.12.2025 12:00:00
Demand for China’s lithium batteries will slump in early 2026: car association head
A big drop in demand will hurt battery makers including Contemporary Amperex Technology Ltd and EVE EnergyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
