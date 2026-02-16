Denki Kogyo legte Quartalsergebnis vor

Denki Kogyo hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 67,81 JPY gegenüber -60,310 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,16 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 9,20 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

