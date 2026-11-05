Dentsply Sirona Inc Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Dentsply Sirona Inc (XRAY):

Earnings: -$2 million in Q3 vs. -$427 million in the same period last year. EPS: -$0.01 in Q3 vs. -$2.14 in the same period last year. Excluding items, Dentsply Sirona Inc reported adjusted earnings of $59 million or $0.29 per share for the period.

Revenue: $836 million in Q3 vs. $904 million in the same period last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.20 To $ 1.30 Full year revenue guidance: $ 3.5 B