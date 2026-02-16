|
Dentsu legte Quartalsergebnis vor
Dentsu hat am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1025,00 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dentsu -746,160 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 420,93 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 384,82 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1262,040 JPY. Im Vorjahr hatten -734,560 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 1 435,25 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1 410,96 Milliarden JPY umgesetzt.
