DENTSU präsentierte Quartalsergebnisse

DENTSU äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,100 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,24 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at