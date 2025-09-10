Klarna Aktie

ISIN: GB00BMHVL512

IPO erfolgt 10.09.2025 20:43:00

Deutliches Kursplus zum Börsenstart: Klarna-Aktie feiert starkes Börsendebüt

Der Aktienkurs von Klarna ist zum Börsendebut des schwedischen Bezahldienstes am Mittwoch in den USA nach oben geschnellt.

Der erste Kurs der Klarna -Aktie von 52 US-Dollar lag rund ein Drittel über dem Ausgabepreis von 40 Dollar. In der Spitze ging es bis auf gut 57 Dollar nach oben, zuletzt lag der Kurs noch bei rund 46,25 Dollar.

Schon der Ausgabepreis hatte über der angepeilten Spanne von 35 bis 37 Dollar gelegen. Der Erlös von 1,37 Milliarden Dollar (1,17 Mrd Euro) geht größtenteils an frühe Anteilseigner.

dpa (AFX)

