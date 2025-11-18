Klarna Aktie
WKN DE: A414N7 / ISIN: GB00BMHVL512
|
18.11.2025 13:30:06
Fintech Klarna records loss as it expands into conventional lending
Swedish group has been diversifying away from its bread-and-butter model of deferred payment loansWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
