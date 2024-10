Deutsche Bank AG beurteilt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Das dritte Quartal dürfte den Tiefpunkt im Geschäft mit besonders teuren Luxuswagen markieren, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine verbesserte Modellverfügbarkeit sollte hier im Schlussquartal helfen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr um 0,3 Prozent auf 57,64 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 82,17 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 263 205 Stück. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2024 um 0,1 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzkennzahlen wird am 25.10.2024 erwartet.

