Deutsche Bank AG gibt Airbus SE (ex EADS)-Aktie Hold

Deutsche Bank Research hat Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die September -Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers seien mäßig ausgefallen, schrieb Analyst Christophe Menard in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die entsprechenden Jahresziele würden damit zur Herausforderung, aber nicht unerreichbar.

Die Aktie notierte um 11:12 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 128,06 EUR zu. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 21,04 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via XETRA 78 567 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Minus von 7,0 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2024 wird für den 30.10.2024 terminiert.

