Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 186 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard warf in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Mai-Auslieferungszahlen die Frage auf, ob der Rückgang lediglich saisonale oder aber strukturelle Gründe hat. Es sei allerdings zu früh für eine Antwort, entscheidend würden die kommenden Monate.

Aktieninformation im Fokus: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte um 11:21 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 150,46 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 23,62 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 86 749 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2024 ging es für das Papier um 9,3 Prozent nach oben. Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen.

